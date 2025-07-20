"Ні російським виборам": у Тбілісі мітингували за бойкот місцевого голосування

У Тбілісі в суботу відбулась акція під гаслом "Ні російським виборам" на тлі планів головних опозиційних партій бойкотувати місцеві вибори 4 жовтня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує портал SOVA.

Опозиційні політики, представники неурядових організацій та громадяни пройшли ходою до будівлі парламенту. Учасники акції вимагали звільнення активістів, затриманих на проєвропейських мітингах, і опозиційних політиків, а також проведення нових парламентських виборів.

Мітингувальники також виступають проти участі опонентів керівної "Грузинської мрії" в майбутніх виборах до органів місцевого самоврядування.

"Конкретний посил сьогоднішнього мітингу полягає в тому, що так звані російські вибори – це частина російської спецоперації. Її сценарій і результат вже визначені", – заявив один з учасників акції, лідер руху "Площа Свободи" Леван Цуцкірідзе в інтерв'ю інформаційному інтернет-виданню Interpressnews.

В кінці червня 8 опозиційних партій Грузії виступили зі спільною заявою – вони оголосили, що відмовляються брати участь у виборах до органів місцевого самоврядування 4 жовтня цього року.

Опозиціонери заявили, що мають на меті "повний демонтаж російського режиму Іванішвілі", захист незалежності та суверенітету Грузії, встановлення демократичного правління європейського типу, приєднання до ЄС та НАТО.

Вони зазначили, що у нинішніх реаліях участь у місцевих виборах лише створить видимість легітимності "незаконного російського режиму" "Грузинської мрії".

Нагадаємо, 15 липня ЄС надіслав Грузії лист з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня, інакше ЄС доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.

А очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки грузинської влади.

У Грузії різко розкритикували ультиматум ЄС щодо поновлення верховенства права.