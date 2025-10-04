На местных выборах в Грузии за полдня проголосовали менее 30%

К середине дня голосования на местных выборах в Грузии свой голос отдали менее 30% избирателей.

Как сообщают SOVA и "Новости-Грузия", такие цифры назвали в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, пишет "Европейская правда".

В субботу, 4 октября, в Грузии проходят местные выборы, на которых выбирают представителей в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров 64 городов и более 2000 представителей в муниципальные советы – сакребуло.

Восемь оппозиционных политсил бойкотируют выборы. От бойкота отклонились только "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария за Грузию", которые выдвинули единого кандидата Ираклия Купрадзе в Тбилиси.

Местами у правящей "Грузинской мечты" почти нет конкуренции: в 27 муниципалитетах кандидаты в мэры от власти не имеют соперников, в 25 – имеют одного конкурента.

По состоянию на 15 часов явка по всей территории страны составила 28,22% (примерно 991 650 избирателей). Это меньше, чем на данный момент на предыдущих выборах 2021 года, когда явка превышала 33%. Участки открыты с 8 до 20 часов.

Окружные избирательные комиссии приняли 5 жалоб, в основном касающихся нарушения правил фото– и видеосъемки, организации помещения для голосования и учета избирателей за пределами участка.

В то же время в оппозиции заявляют о сотнях жалоб, которые отклоняются.

"Хотя вовлеченные стороны знают процедуры подачи жалоб, мы слышим необоснованные обвинения. Еще раз можем объяснить, что написание жалоб имеет соответствующие процедуры и их обязательно нужно соблюдать", – прокомментировала пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

Международных наблюдателей существенно меньше, чем на выборах в 2021 году. БДИПЧ ОБСЕ не стало направлять миссию, поскольку приглашение от Грузии поступило менее чем за месяц до даты выборов. Часть авторитетных грузинских общественных организаций также не участвуют в наблюдении.

Параллельно в Тбилиси собирается многотысячная антиправительственная акция протеста.

В МВД Грузии обнародовали заявление с призывом "не выходить за рамки закона", премьер Ираклий Кобахидзе перед этим пригрозил "жестким ответом".

