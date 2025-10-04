Укр Рус Eng

У Румунії через негоду знеструмлені гірські курорти, у Бухаресті пошкоджені понад 100 авто

Новини — Субота, 4 жовтня 2025, 18:09 — Марія Ємець

Тисячі домівок і курортних закладів у румунських Карпатах залишились без світла через негоду, а у Бухаресті поламані вітром дерева пошкодили більше сотні автомобілів. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Масштабні знеструмлення сталися у низці населених пунктів жудця Брашув через падіння дерев на лінії електропередач, або їхній обрив під вагою снігу. 

З вечора п’ятниці без світла залишаються тисячі місцевих мешканців і туристів. Знеструмлені також гірські курорти Бран, Фундата, Моєчу. 

Гірські рятувальні служби серед ночі шукали на висоті близько 2000 метрів чотирьох польських туристів, які застрягли там через негоду; пригода закінчилась для них без поганих наслідків.

У Бухаресті рятувальники здійснили численні виїзди через повалені дерева, яких нарахували понад 200, обірвані кабелі та інші конструкції. 

 
З репортажу Digi24

Внаслідок падіння дерев лише у столиці серйозно пошкоджені 160 автомобілів. 

У приморському місті Констанца під час інтенсивної зливи затопило вулиці, рівень води сягав пів метра. 

З репортажу Digi24
З репортажу Digi24

Нагадаємо, над північним заходом Європи вирує шторм "Емі", що створив найбільші проблеми у Норвегії, а також спричинив скасування рейсів в аеропорту Амстердама. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія
Реклама: