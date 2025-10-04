В Румынии из-за непогоды обесточены горные курорты, в столице повреждены более 100 автомобилей
Тысячи домов и курортных заведений в румынских Карпатах остались без света из-за непогоды, а в Бухаресте сломанные ветром деревья повредили более сотни автомобилей.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Масштабные отключения электроэнергии произошли в ряде населенных пунктов жудця Брашув из-за падения деревьев на линии электропередач или их обрыва под весом снега.
С вечера пятницы без света остаются тысячи местных жителей и туристов. Без электричества также остались горные курорты Бран, Фундата, Моечу.
Горные спасательные службы среди ночи искали на высоте около 2000 метров четырех польских туристов, которые застряли там из-за непогоды; приключение закончилось для них без плохих последствий.
В Бухаресте спасатели совершили многочисленные выезды из-за поваленных деревьев, которых насчитали более 200, оборванных кабелей и других конструкций.
В результате падения деревьев только в столице серьезно повреждены 160 автомобилей.
В приморском городе Констанца во время интенсивного ливня затопило улицы, уровень воды достигал полуметра.
Напомним, над северо-западом Европы бушует шторм "Эми", который создал наибольшие проблемы в Норвегии, а также привел к отмене рейсов в аэропорту Амстердама.