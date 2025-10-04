В Чехии подсчитали почти все голоса: популисты Бабиша побеждают, но не получат большинства

Популистская партия экс-премьера Бабиша по результатам подсчета более 95% голосов побеждает на парламентских выборах в Чехии, но не получит большинства.

Как сообщает "Европейская правда", такие промежуточные результаты голосования публикует IDNES.

По результатам обработки более 95% голосов, популистская партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша имеет 35,4% голосов, что обеспечивает им 84 мандата в Палате депутатов из 200.

На втором месте – правящий правоцентристский блок "Вместе" с 22,7%.

STAN ("Мэры и независимые") имеет 11%, Пиратская партия – 8,6%, популисты "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуры – 7,9%, "Автомобилисты" – 6,8%. Популистская партия "Хватит!" (Stačilo!) набирает 4,4% и с таким результатом не войдет в состав нового парламента.

При текущем распределении голосов партия Бабиша не сможет рассчитывать на правительство большинства, если привлечет в коалицию только "Автомобилистов".

Президент Петр Павел считает, что переговоры о формировании коалиции после парламентских выборов не будут простыми.

