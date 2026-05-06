Сербський президент Александар Вучич заявив, що якби він ввів санкції проти Росії, його "проголосили б найвидатнішим демократичним лідером у світі", але тоді він "зрадив би душу" сербського народу.

Заяву президента Сербії наводить RTV, повідомляє "Європейська правда".

Вучич вважає, що Сербія втратила багато можливостей через свою відмову впроваджувати санкції проти РФ.

"Якби ми ввели санкції проти Росії, мене б проголосили найвидатнішим демократичним лідером. Але я б зрадив душу нашого народу. А так я принаймні показав, що протягом чотирьох з половиною років я був здатний боротися за душу свого народу", – сказав Вучич.

Сербський президент додав, що не впевнений, чи розуміють росіяни, якому тиску піддавалася Сербія.

За його словами, великі держави, включаючи США, Росію, Німеччину та інші країни, очікують, що ти робитимеш те, чого вони хочуть.

"Якщо ти з першого разу не зробиш щось правильно, тебе відразу ж вважають недостатньо хорошим", – додав Вучич.

Сербія залишається єдиною європейською країною, окрім Білорусі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії.

ЄС регулярно нагадує Белграду, що країни-кандидати на членство повинні синхронізувати свою зовнішню політику з Євросоюзом, а отже – приєднатись до антиросійських санкцій.

Проросійський президент Сербії Александар Вучич стверджує, що заклики Європейського Союзу до його країни приєднатися до санкцій проти Росії через війну в Україні є "брутальним втручанням" у внутрішні справи.