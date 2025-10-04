В Великобритании задержали шесть человек в связи с терактом возле синагоги в Манчестере

В связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шесть человек.

Как сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в полиции Манчестера.

После смертельного нападения возле синагоги Манчестера на еврейский праздник Йом-Кипур задержали шесть человек по подозрению в причастности, подготовке или подстрекательстве к актам терроризма.

Четырех из шести задержанных, 30 и 32-летних мужчин и женщин в возрасте 46 и 61 лет, оставят под стражей на следующие 5 дней.

Еще двое задержанных, 18-летняя девушка и 43-летний мужчина, в настоящее время также остаются под стражей для сбора показаний. Другой информации о задержанных и их связи с нападавшим не сообщают.

В полиции отметили, что продолжают "устанавливать полную картину произошедшего".

Как сообщалось, нападение произошло утром 2 октября возле синагоги в Манчестере в Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре.

По уточненным деталям нападения, мужчина въехал на автомобиле в группу верующих перед синагогой, а после этого с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания. Нападение расследуется как теракт.

Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщали, что он – выходец из Сирии, прибывший в Великобританию более 20 лет назад.