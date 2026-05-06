Польща закликала країни НАТО досягти 5% витрат на оборону вже до 2030 року

Віцепрем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що країни НАТО мають досягти поставленої Альянсом мети щодо виділення 5% від ВВП на оборону на п’ять років раніше запланованого терміну.

Про це він заявив під час конференції Defence 24 Days у Варшаві у середу, 5 травня, пишуть Reuters та RMF24, передає "Європейська правда".

Міністр оборони Польщі попередив про ризики запізнення з переозброєнням.

"Європа здатна розвивати свій економічний потенціал у неймовірних масштабах, але ми маємо чітко усвідомлювати: це є сьогоднішнім пріоритетом", – сказав він.

Косіняк-Камиш впевнений: немає сенсу чекати до 2035 року, щоб досягти 5% – "це потрібно зробити до 2030 року, бо пізніше може бути запізно".

У 2025 році Польща знову опинилась на першому місці у НАТО за обсягами витрат на оборону відносно свого ВВП.

Наприкінці березня писали, що в уряді Польщі розраховують, що у майбутньому чисельність польської контрактної армії разом із навченими резервістами становитиме 500 тисяч осіб.

ЗМІ повідомляли, що Польща у п’ятницю, 8 травня, підпише угоду про участь в програмі ЄС з переозброєння SAFE, ставши першою країною-учасницею ініціативи.