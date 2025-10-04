Протест у Тбілісі переростає у сутички, поліція застосувала водомети

Велика антивладна акція протесту у Тбілісі переросла у сутички після того, як група протестувальників спробували зайти у президентську резиденцію.

На мітингу, що зібрався у центрі Тбілісі, зачитали декларацію про те, що влада "Грузинської мрії" "втратила легітимність".

"Національні збори оголошують мирний перехідний період, що забезпечить мирну передачу влади, звільнення демократичних інституцій, негайне поновлення діалогу про вступ у ЄС та захист миру й безпеки в країні", – йдеться у декларації.

Невдовзі після того кілька десятків людей пішли до президентської резиденції на вулиці Антонелі і прорвалася у двір. З приміщення вийшли представники спецназу і застосували сльозогінний газ.

Проти протестувальників біля резиденції президента почали застосовувати водомети, у відповідь летить каміння.

Невдовзі перед тим в МВС поширили заяву, що акція вийшла за межі закону і силовики почнуть "вживати відповідних заходів".

На площі Орбеліані підпалили барикади.

Нагадаємо, у Грузії щойно завершилися муніципальні вибори, від участі в яких відмовились більшість опозиційних партій.

