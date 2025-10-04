Протест в Тбилиси перерастает в столкновения, полиция применила водометы
Крупная антиправительственная акция протеста в Тбилиси переросла в столкновения после того, как группа протестующих попыталась войти в президентскую резиденцию.
Об этом сообщает "Новости-Грузия".
На митинге, который собрался в центре Тбилиси, зачитали декларацию о том, что власть "Грузинской мечты" "утратила легитимность".
"Национальное собрание объявляет мирный переходный период, который обеспечит мирную передачу власти, освобождение демократических институтов, немедленное возобновление диалога о вступлении в ЕС и защиту мира и безопасности в стране", – говорится в декларации.
Вскоре после этого несколько десятков человек пошли к президентской резиденции на улице Антонели и прорвались во двор. Из помещения вышли представители спецназа и применили слезоточивый газ.
Против протестующих возле резиденции президента начали применять водометы, в ответ летят камни.
More gas and water canon deployed
Вскоре перед этим в МВД распространили заявление, что акция вышла за пределы закона и силовики начнут "принимать соответствующие меры".
На площади Орбелиани подожгли баррикаду.
Orbeliani square now.
Orbeliani square
Напомним, в Грузии только что завершились муниципальные выборы, от участия в которых отказались большинство оппозиционных партий.
