Протест в Тбилиси перерастает в столкновения, полиция применила водометы

Крупная антиправительственная акция протеста в Тбилиси переросла в столкновения после того, как группа протестующих попыталась войти в президентскую резиденцию.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

На митинге, который собрался в центре Тбилиси, зачитали декларацию о том, что власть "Грузинской мечты" "утратила легитимность".

"Национальное собрание объявляет мирный переходный период, который обеспечит мирную передачу власти, освобождение демократических институтов, немедленное возобновление диалога о вступлении в ЕС и защиту мира и безопасности в стране", – говорится в декларации.

Вскоре после этого несколько десятков человек пошли к президентской резиденции на улице Антонели и прорвались во двор. Из помещения вышли представители спецназа и применили слезоточивый газ.

Против протестующих возле резиденции президента начали применять водометы, в ответ летят камни.

More gas and water canon deployed pic.twitter.com/FF56of64v7 – Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) October 4, 2025

Вскоре перед этим в МВД распространили заявление, что акция вышла за пределы закона и силовики начнут "принимать соответствующие меры".

На площади Орбелиани подожгли баррикаду.

Напомним, в Грузии только что завершились муниципальные выборы, от участия в которых отказались большинство оппозиционных партий.

