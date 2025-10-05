В Чехии обработали 100% голосов на выборах

В Чехии обнародовали результаты обработки 100% голосов на парламентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", данные от избирательной комиссии приводит IDNES.

На финальном этапе подсчета голосов отрыв между популистской партией ANO Андрея Бабиша и правящим блоком "Вместе" дополнительно сократился.

В итоге ANO лидирует во всех регионах, кроме столицы Праги, и получила 34,5% голосов, что обеспечивает ей 80 мандатов в Палате депутатов из 200. Правящая коалиция SPOLU получила 23,4% голосов и может получить 52 места.

При таких результатах партия Бабиша не сможет сформировать правительство большинства, не привлекая других политсил.

На вечерней пресс-конференции Андрей Бабиш назвал победу ANO "исторической" и заявил, что хочет формировать однопартийное правительство с поддержкой "Автомобилистов" и SPD.

"Автомобилисты", которых считают наиболее вероятным коалиционным партнером Бабиша, получили 6,8% (13 мест)

Популисты "Свобода и прямая демократия" (SPD), которых тоже считают потенциальным союзником Бабиша, получили 7,8% (15 мест), а популисты-коммунисты "Stačilo!" ("Хватит!"), которые тоже могли стать союзниками Бабиша, с результатом 4,3% не проходят в парламент.

STAN ("Мэры и независимые") имеет 11,2%, Пиратская партия – 9%.

Президент Петр Павел считает, что переговоры о формировании коалиции после парламентских выборов не будут простыми.

