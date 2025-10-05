В Тбилиси водометом разгоняли митингующих, которые пытались занять президентский дворец
В Тбилиси участники оппозиционной акции попытались занять президентский дворец Орбелиани, их разгоняли водометами и слезоточивым газом.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".
Часть протестующих проникла во двор здания – забор фактически снесен.
Спецназ пытался защитить резиденцию и вытеснить протестующих, используя перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет.
Силовики, вероятно, были не готовы к первой попытке штурма здания. Далее на месте были мобилизованы дополнительные силы спецназа.
На месте произошли столкновения демонстрантов и полиции. Есть пострадавшие и задержанные. Часть протестующих возвела возле дворца баррикады и подожгла их.
Вечером 4 октября организатор акции, оперный певец и оппозиционный политик Паата Бурчуладзе зачитал на митинге на площади Свободы декларацию, за которую проголосовали протестующие.
Декларация состоит из трех пунктов:
- Власть принадлежит грузинскому народу.
- Так называемая власть утратила легитимность в конституционном порядке, поэтому ее полномочия прекращены.
- Национальное собрание объявляет о мирном переходном периоде, который обеспечит – мирное возвращение власти в руки народа; освобождение демократических институтов; немедленное возобновление диалога о вступлении в Европейский Союз; защиту безопасности и мира в стране.
Затем Муртаз Зоделава, один из представителей "Национального движения", заявил: "Мужская сила сегодня начнет действовать – мы, мужская сила, выйдем на сторону Бараташвили и потребуем ключи от президентского дворца. Это будет первый шаг".
После этого часть протестующих и направилась к президентскому дворцу.
Пятый президент Саломе Зурабишвили не поддержала действия части оппозиции: "Эту пародию на захват президентского дворца может устроить только режим, чтобы дискредитировать 310-дневный мирный протест грузинского народа. Как легитимный президент, я официально отвергаю это и продолжаю стоять вместе с моим народом мирно, пока мы не добьемся проведения новых выборов".
По словам заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, "в результате противоправных действий участников протестной акции, в том числе попадания в сотрудников правоохранительных органов различных предметов, пострадали 14 сотрудников МВД, один из них находится в тяжелом состоянии".
МВД Грузии возбудило уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают:– нападение на полицейского;– призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти;– повреждение или уничтожение имущества;– организацию, руководство или участие в групповом насилии;– а также попытку захвата или блокирования объекта стратегического или особого значения.
Напомним, в Грузии в субботу завершились муниципальные выборы, от участия в которых отказались большинство оппозиционных партий.
