В Тбилиси водометом разгоняли митингующих, которые пытались занять президентский дворец

В Тбилиси участники оппозиционной акции попытались занять президентский дворец Орбелиани, их разгоняли водометами и слезоточивым газом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Часть протестующих проникла во двор здания – забор фактически снесен.

Спецназ пытался защитить резиденцию и вытеснить протестующих, используя перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет.

Силовики, вероятно, были не готовы к первой попытке штурма здания. Далее на месте были мобилизованы дополнительные силы спецназа.

На месте произошли столкновения демонстрантов и полиции. Есть пострадавшие и задержанные. Часть протестующих возвела возле дворца баррикады и подожгла их.

Вечером 4 октября организатор акции, оперный певец и оппозиционный политик Паата Бурчуладзе зачитал на митинге на площади Свободы декларацию, за которую проголосовали протестующие.

Декларация состоит из трех пунктов:

Власть принадлежит грузинскому народу.

Так называемая власть утратила легитимность в конституционном порядке, поэтому ее полномочия прекращены.

Национальное собрание объявляет о мирном переходном периоде, который обеспечит – мирное возвращение власти в руки народа; освобождение демократических институтов; немедленное возобновление диалога о вступлении в Европейский Союз; защиту безопасности и мира в стране.

Затем Муртаз Зоделава, один из представителей "Национального движения", заявил: "Мужская сила сегодня начнет действовать – мы, мужская сила, выйдем на сторону Бараташвили и потребуем ключи от президентского дворца. Это будет первый шаг".

После этого часть протестующих и направилась к президентскому дворцу.

Пятый президент Саломе Зурабишвили не поддержала действия части оппозиции: "Эту пародию на захват президентского дворца может устроить только режим, чтобы дискредитировать 310-дневный мирный протест грузинского народа. Как легитимный президент, я официально отвергаю это и продолжаю стоять вместе с моим народом мирно, пока мы не добьемся проведения новых выборов".

По словам заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, "в результате противоправных действий участников протестной акции, в том числе попадания в сотрудников правоохранительных органов различных предметов, пострадали 14 сотрудников МВД, один из них находится в тяжелом состоянии".

МВД Грузии возбудило уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают:– нападение на полицейского;– призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти;– повреждение или уничтожение имущества;– организацию, руководство или участие в групповом насилии;– а также попытку захвата или блокирования объекта стратегического или особого значения.

Напомним, в Грузии в субботу завершились муниципальные выборы, от участия в которых отказались большинство оппозиционных партий.

