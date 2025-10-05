Каллас: Россия маскирует неудачное летнее наступление ударами по гражданским

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя последние атаки РФ, отметила, что так Россия маскирует свое неудачное летнее наступление.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

"Россия маскирует свое неудачное летнее наступление террористическими атаками на украинское гражданское население и инфраструктуру", – написала Каллас.

По ее словам, ЕС продолжает поддерживать Украину: дорабатывает следующий пакет санкций, обеспечивает финансирование, предоставляет оружие.

"Россия не остановится, пока ее не заставят", – заявила Каллас.

Президент Молдовы Майя Санду призвала увеличить и ускорить помощь Украине на фоне последних атак России.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне назвала шокирующими кадры с железнодорожного вокзала Шостки, где российские удары попали в пассажирские поезда.

В ночь на 5 октября Россия запустила по Украине более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под атакой были Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.

Уже известно, что пять человек погибли, еще 10 пострадали.

Президент Владимир Зеленский отметил, что россияне били по инфраструктуре, обеспечивающей жизнь людей, и призвал партнеров предоставить больше защиты.