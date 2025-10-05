Британская полиция получит новые полномочия после последнего пропалестинского протеста

Британская полиция получит полномочия ограничивать повторные протесты в одном и том же месте, как последняя пропалестинская демонстрация состоялась, несмотря на просьбу отменить ее после смертельного нападения на синагогу.

Об этом заявило правительство в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новые полномочия позволят старшим офицерам полиции учитывать совокупное влияние предыдущих протестов на местную общину, заявили в министерстве внутренних дел.

"Право на протест является фундаментальной свободой в нашей стране. Однако эта свобода должна быть сбалансирована со свободой их соседей жить без страха", – сказала министр внутренних дел Шабана Махмуд.

Махмуд также должен пересмотреть существующие полномочия полиции, чтобы убедиться, что они являются достаточными и последовательно применяются, в том числе полномочия по полному запрету протестов, заявили в министерстве.

"Масштабные, повторяющиеся протесты могут привести к тому, что некоторые части нашей страны, особенно религиозные общины, будут чувствовать себя в опасности, будут запуганы и будут бояться покидать свои дома", – сказала Махмуд.

"Это особенно очевидно в связи со значительным страхом в еврейской общине, о котором мне неоднократно говорили в эти последние трудные дни", – добавила она.

Два человека были убиты в Манчестере в четверг на Йом-Кипур, самый священный день для евреев, и полиция застрелила нападавшего, британца сирийского происхождения, который, по словам официальных лиц, мог быть вдохновлен экстремистской исламистской идеологией.

В субботу полиция арестовала почти 500 человек в центре Лондона во время последней акции протеста в поддержку "Палестинского действия", группы, которая была запрещена в июле после того, как ее члены ворвались на авиабазу и повредили военные самолеты.

Премьер-министр Кир Стармер призвал организаторов протеста отозвать его из уважения к горю британских евреев.