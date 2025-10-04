У Лондоні на протесті проти заборони пропалестинської групи затримали 175 осіб

У Лондоні проходить велика акція протесту проти заборони діяльності ініціативи Palestine Action, через її згадку на плакатах протест супроводжується масштабними затриманнями.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Акція проти заборони групи Palestine Action зібралася вдень 4 жовтня на Трафальгарській площі Лондона, а також у Манчестері – попри заклики влади утриматися від протесту на тлі теракту біля синагоги у Манчестері. Група, нагадаємо, відзначилася пошкодженням літаків на військовій авіабазі, що стало основним приводом для її заборони.

PA

У поліції Лондона повідомили про затримання 175 осіб.

Речник поліції Грем Веттон зазначив, що протест проходить в цілому мирно, але багато учасників вважаються правопорушниками просто через пракат зі згадкою Palestine Action, тому що з моменту її заборони демонструвати якусь її підтримку протизаконно.

PA

Шістьох людей затримали за те, що вони розгорнули банер на Вестмінстерським мостом.

Акція у Манчестері вже завершилась, про затримання на ній не повідомляють. Учасники йшли ходою через місто із плакатами "зупиніть геноцид Ізраїлю у Газі". Поруч зібрався невеликий контрпротест.

Зазначимо, останніми днями пропалестинські демонстрації проходять у багатьох містах Європи. Тригером для нової хвилі протестів стало затримання Ізраїлем суден так званої гуманітарної "флотилії" до сектора Гази.

У Берліні пропалестинські активісти облили фарбою будівлю МЗС.

Пропалестинський мітинг у Гаазі у Нідерландах ввечері 2 жовтня скінчився затриманням понад 200 осіб.

У п’ятницю на акції по всій території Італії вийшли сотні тисяч людей. У суботу десятки акцій заплановані в Іспанії, протест у Барселоні зібрав близько 70 тисяч учасників.