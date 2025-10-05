В Висбадене обеспокоенные граждане несколько раз вызывали пожарных из-за запаха дуриана

Резкий запах плодов дуриана вызвал ряд пожарных операций в западногерманском городе Висбаден: в субботу пожарных вызывали несколько раз, поскольку люди опасались утечки газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

Запах дуриана из Юго-Восточной Азии напоминает запах газа.

В субботу днем пожарных впервые вызвали в торговый центр, где, как сообщалось, чувствовался запах газа, но замеры не выявили присутствия газа, а здание не было подключено к газопроводу.

Поздно вечером на рынок снова вызвали аварийные службы, поскольку снова чувствовался запах газа. Во время обыска близлежащих магазинов пожарные, как сообщается, обнаружили фрукты в азиатском супермаркете. По их словам, вентиляционная система торгового центра, вероятно, распространила запах по всему зданию.

Во время другой операции в жилом доме поздно вечером в субботу пожарные обнаружили, что причиной запаха газа был фрукт дуриан.

Напомним, в 2020 году сильный запах, исходивший из подозрительной посылки в одном из почтовых отделений Баварии, привел к тому, что шесть работников были доставлены в больницу. В посылке оказался фрукт дуриан.

Дуриан часто называют "королем фруктов". Некоторые говорят, что его кремовая текстура похожа на сырный пирог с оттенком миндаля. Другие проводят менее лестные сравнения – от немытых ног до гнилого лука.