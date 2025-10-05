Фіцо: метою словацького уряду є не поразка Росії, а якнайскоріший кінець війни в Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що метою словацького уряду не є поразка Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у телевізійній дискусійній програмі на громадському мовнику STVR.

Словацький прем'єр-міністр знову розкритикував підхід Європейського Союзу до війни РФ проти України.

"Метою зовнішньої політики Словацької Республіки, уряду Словацької Республіки, прем'єр-міністром якої я є, не є поразка Російської Федерації. Наша мета – якнайшвидше закінчити війну в Україні. Це слов'яни, які вбивають один одного. Війна – це не рішення", – сказав Фіцо.

Словацький прем'єр, як і його угорський колега Віктор Орбан, давно критикує санкції ЄС проти Росії за її триваючу агресію проти України та військову допомогу Києву. Після приходу до влади позаминулого року нинішній уряд Фіцо вирішив припинити постачання зброї та військової техніки з державних резервів в Україну, але дозволив продовжувати комерційні поставки.

"Якби ЄС витрачав стільки ж енергії на мир, скільки він витрачає на підтримку війни в Україні, війну можна було б давно закінчити. Я ніколи не буду прем'єр-міністром воєнного часу", – сказав прем'єр-міністр Словаччини.

На запитання модератора, чи не суперечить підхід щодо невтручання у війну в Україні спадщині тих, хто боровся за свободу Словаччини під час Другої світової війни, Фіцо охарактеризував війну в Україні як регіональний конфлікт.

Нагадаємо, після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці Фіцо закликав Україну бути відкритою до дискусії про територіальні зміни, вважаючи, що без цього подальші кроки для припинення війни неможливі.

Нагадаємо, Фіцо і Вучич були єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.