Фицо: целью словацкого правительства является не поражение России, а скорейший конец войны в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что целью словацкого правительства не является поражение России.

Об этом он сказал в телевизионной дискуссионной программе на общественном вещателе STVR.

Словацкий премьер-министр снова раскритиковал подход Европейского Союза к войне РФ против Украины.

"Целью внешней политики Словацкой Республики, правительства Словацкой Республики, премьер-министром которой я являюсь, не является поражение Российской Федерации. Наша цель – как можно быстрее закончить войну в Украине. Это славяне, которые убивают друг друга. Война – это не решение", – сказал Фицо.

Словацкий премьер, как и его венгерский коллега Виктор Орбан, давно критикует санкции ЕС против России за ее продолжающуюся агрессию против Украины и военную помощь Киеву. После прихода к власти в позапрошлом году нынешнее правительство Фицо решило прекратить поставки оружия и военной техники из государственных резервов в Украину, но позволило продолжать коммерческие поставки.

"Если бы ЕС тратил столько же энергии на мир, сколько он тратит на поддержку войны в Украине, войну можно было бы давно закончить. Я никогда не буду премьер-министром военного времени", – сказал премьер-министр Словакии.

На вопрос модератора, не противоречит ли подход относительно невмешательства в войну в Украине наследию тех, кто боролся за свободу Словакии во время Второй мировой войны, Фицо охарактеризовал войну в Украине как региональный конфликт.

Напомним, после встречи Трампа и Путина на Аляске Фицо призвал Украину быть открытой к дискуссии о территориальных изменениях, считая, что без этого дальнейшие шаги для прекращения войны невозможны.

Напомним, Фицо и Вучич были единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.