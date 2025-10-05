Фіцо очікує на заспокоєння відносин з Чехією після перемоги партії Бабіша на виборах

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо очікує, що відносини між Чехією та Словаччиною заспокояться після парламентських виборів у Чехії.

Про це Фіцо сказав сьогодні в телевізійній дискусійній програмі на громадському мовнику STVR, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Я знаю пана Бабіша. Його стосунки зі Словаччиною є природними. Я думаю, що все заспокоїться. Епоха, коли чеські політики, які занадто часто показували нам, що вони були батьками, які повинні викладати нам уроки, закінчилася", – відповів Фіцо на питання модератора про те, чи зміняться або покращаться відносини між двома країнами після виборів в Чехії.

Рух ANO уродженця Братислави Андрея Бабіша переконливо переміг на виборах.

Фіцо очікує, що позиції Вишеградської четвірки зміцняться, якщо Бабіш стане прем'єр-міністром Чехії. Він включив його в одну групу з собою і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Наскільки я знаю нового прем'єр-міністра Чеської Республіки пана Бабіша, він, ймовірно, буде зацікавлений у регіональній співпраці. Це багато в чому залежатиме від того, чи вдасться трійці Бабіш, Орбан і Фіцо переконати в тому ж дусі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Якщо це станеться, ми знову матимемо надзвичайно сильного гравця в Європі", – сказав Фіцо. За його словами, Вишеградська група була "навмисно зруйнована".

Країни Вишеградської четвірки раніше розділила їхня розбіжна позиція щодо війни в Україні. І Фіцо, і Орбан критикують військову допомогу Києву і санкції проти Росії за її триваючу військову агресію в Україні. Бабіш раніше пообіцяв припинити Чеську ініціативу щодо боєприпасів, програму, яка допомагає постачати Києву артилерійські боєприпаси.

