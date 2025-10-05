Фицо ожидает успокоения отношений с Чехией после победы партии Бабиша на выборах

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ожидает, что отношения между Чехией и Словакией успокоятся после парламентских выборов в Чехии.

Об этом Фицо сказал сегодня в телевизионной дискуссионной программе на общественном вещателе STVR, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Я знаю господина Бабиша. Его отношения со Словакией являются естественными. Я думаю, что все успокоится. Эпоха, когда чешские политики, которые слишком часто показывали нам, что они были родителями, которые должны преподавать нам уроки, закончилась", – ответил Фицо на вопрос модератора о том, изменятся или улучшатся отношения между двумя странами после выборов в Чехии.

Движение ANO уроженца Братиславы Андрея Бабиша убедительно победило на выборах.

Фицо ожидает, что позиции Вышеградской четверки укрепятся, если Бабиш станет премьер-министром Чехии. Он включил его в одну группу с собой и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Насколько я знаю нового премьер-министра Чешской Республики господина Бабиша, он, вероятно, будет заинтересован в региональном сотрудничестве. Это во многом будет зависеть от того, удастся ли троице Бабиш, Орбан и Фицо убедить в том же духе премьер-министра Польши Дональда Туска. Если это произойдет, мы снова будем иметь чрезвычайно сильного игрока в Европе", – сказал Фицо. По его словам, Вышеградская группа была "намеренно разрушена".

Страны Вышеградской четверки ранее разделила их разногласия по войне в Украине. И Фицо, и Орбан критикуют военную помощь Киеву и санкции против России за ее продолжающуюся военную агрессию в Украине. Бабиш ранее пообещал прекратить Чешскую инициативу по боеприпасам, программу, которая помогает поставлять Киеву артиллерийские боеприпасы.

