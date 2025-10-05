У горах Словенії шукають 3 хорватських альпіністів, яких накрило лавиною

Рятувальні команди в Словенії в неділю шукали трьох альпіністів із сусідньої Хорватії, яких, ймовірно, накрило лавиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Ці троє були частиною групи з семи альпіністів, які прямували на гору Тоск на північному заході Словенії, повідомляють місцеві ЗМІ. Коли четверо людей з групи вирішили перепочити раніше в неділю, решта троє продовжили рух і потрапили під лавину.

Представник рятувальної служби Клемен Белхар повідомив хорватському громадському мовнику HRT, що пошукові роботи ускладнюються дощем, снігом і ризиком сходження нових лавин. Рятувальна служба повідомила, що вони не можуть використовувати вертоліт через погану погоду.

"Рятувальні команди вже в дорозі, але це (робота) дуже складна. Умови погані, йде сильний сніг і холодно", – сказав Белхар.

Словенія постраждала від серії холодів, які принесли ранній сніг, вітер і низькі температури. Невелика центральноєвропейська країна є популярним місцем для занять альпінізмом.

В австрійських Альпах наприкінці серпня загинув альпініст із Чехії.

Також у серпні від падіння крижаної брили поблизу Монблану у французьких Альпах загинув альпініст з Італії.