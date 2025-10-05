В горах Словении ищут 3 хорватских альпинистов, которых накрыло лавиной

Спасательные команды в Словении в воскресенье искали трех альпинистов из соседней Хорватии, которых, вероятно, накрыло лавиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Эти трое были частью группы из семи альпинистов, которые направлялись на гору Тоск на северо-западе Словении, сообщают местные СМИ. Когда четверо людей из группы решили передохнуть ранее в воскресенье, остальные трое продолжили движение и попали под лавину.

Представитель спасательной службы Клемен Белхар сообщил хорватскому общественному вещателю HRT, что поисковые работы осложняются дождем, снегом и риском схода новых лавин. Спасательная служба сообщила, что они не могут использовать вертолет из-за плохой погоды.

"Спасательные команды уже в пути, но это (работа) очень сложная. Условия плохие, идет сильный снег и холодно", – сказал Белхар.

Словения пострадала от серии холодов, которые принесли ранний снег, ветер и низкие температуры. Небольшая центральноевропейская страна является популярным местом для занятий альпинизмом.

В австрийских Альпах в конце августа погиб альпинист из Чехии.

Также в августе от падения ледяной глыбы вблизи Монблана во французских Альпах погиб альпинист из Италии.