Німецька депутатка, яка пережила обстріл РФ у Львові, і далі проти зброї для України

Депутатка німецького Бундестагу від Лівої партії Дезіре Бекер стала свідком масштабного обстрілу Львова російською армією в неділю, 5 жовтня.

Про пережите вона розповіла у телефонному коментарі DW, повідомляє "Європейська правда".

Бекер перебувала у Львові з іншими депутатами Бундестагу та Європарламенту в межах поїздки, організованої Фондом імені Рози Люксембург.

Німецька депутатка розповіла, що через обстріл вона та інші члени європейської делегації були змушені залишатися у підвалі їхнього готелю, розташованого в центрі міста, приблизно з 3:50 до 9:00 за місцевим часом.

За її словами, їхній готель розташований у центрі Львова, який не був ціллю атаки, проте звуки того, як збивають дрони та ракети, було чути чітко.

Залишаючи місто вранці в неділю, члени делегації ще раз почули російські дрони. Виїжджаючи з міста, вони побачили сліди спричинених руйнувань, зокрема будинок, де внаслідок атаки загинуло четверо людей.

За словами Бекер, ціллю повітряної атаки росіян, імовірно, був промисловий парк Львова. Проте житлові будинки, розташовані поблизу нього, також постраждали.

"Путіну не важливо, що цивільна інфраструктура поблизу також наражається на небезпеку. Він на це не зважає", – сказала вона.

Бекер визнала, що вперше пережила подібне: "Такі атаки ніколи не повинні ставати нормою. Але для жителів України вони давно стали нормою".

Попри пережите депутатка, як і раніше, виступає проти постачання німецьких озброєнь в Україну.

"Цей напад показує лише те, що ми повинні використовувати всі способи, щоб домогтися того, аби зброя замовкла, а ця війна завершилася", – говорить вона.

У ніч проти 5 жовтня Росія запустила по Україні більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Під атакою були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

На тлі масованої атаки президентка Молдови Мая Санду закликала збільшити і прискорити допомогу Україні.

А очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що подібними масованими ударами по Україні Росія маскує свій невдалий літній наступ.