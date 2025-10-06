Немецкий депутат, пережившая обстрел РФ во Львове, и дальше против оружия для Украины

Депутат немецкого Бундестага от Левой партии Дезире Бекер стала свидетелем масштабного обстрела Львова российской армией в воскресенье, 5 октября.

О пережитом она рассказала в телефонном комментарии DW, сообщает "Европейская правда".

Бекер находилась во Львове с другими депутатами Бундестага и Европарламента в рамках поездки, организованной Фондом имени Розы Люксембург.

Немецкий депутат рассказала, что из-за обстрела она и другие члены европейской делегации были вынуждены оставаться в подвале их отеля, расположенного в центре города, примерно с 3:50 до 9:00 по местному времени.

По ее словам, их отель расположен в центре Львова, который не был целью атаки, однако звуки того, как сбивают дроны и ракеты, было слышно четко.

Покидая город утром в воскресенье, члены делегации еще раз услышали российские дроны. Выезжая из города, они увидели следы вызванных разрушений, в частности дом, где в результате атаки погибли четыре человека.

По словам Бекер, целью воздушной атаки россиян, вероятно, был промышленный парк Львова. Однако жилые дома, расположенные вблизи него, также пострадали.

"Путину не важно, что гражданская инфраструктура поблизости также подвергается опасности. Он на это не обращает внимания", – сказала она.

Бекер признала, что впервые пережила подобное: "Такие атаки никогда не должны становиться нормой. Но для жителей Украины они давно стали нормой".

Несмотря на пережитое депутат по-прежнему выступает против поставок немецких вооружений в Украину.

"Это нападение показывает лишь то, что мы должны использовать все способы, чтобы добиться того, чтобы оружие замолчало, а эта война завершилась", – говорит она.

В ночь на 5 октября Россия запустила по Украине более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под атакой были Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.

На фоне массированной атаки президент Молдовы Майя Санду призвала увеличить и ускорить помощь Украине.

А глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что подобными массированными ударами по Украине Россия маскирует свое неудачное летнее наступление.