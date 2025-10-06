Аеропорт Берліна через два тижні подолав наслідки масштабної кібератаки

Через два тижні після кібератаки на ІТ-провайдера в Берлінському аеропорту (BER) пошкодження електронної системи обслуговування пасажирів було нарешті усунуто.

Про це йдеться у публікації RBB 24, повідомляє "Європейська правда".

ІТ-фахівці аеропорту розпочали у вихідні проведення комплексних тестів безпеки – наразі вони пройшли успішно.

"Центральна система постачальника послуг Collins Aerospace знову працює від ранку неділі", – повідомила речниця BER у відповідь на запит німецького агентства DPA.

Вона додала, що з понеділка авіакомпанії будуть поступово підключатися до системи.

Стійки реєстрації та виходи на посадку будуть підключені поступово відповідно до узгодженого плану відновлення роботи.

Тоді ситуація для пасажирів, які останнім часом змушені були терпіти довгі черги на реєстрації, посадці та видачі багажу, повинна нормалізуватися.

19 вересня постачальник послуг аеропорту став жертвою кібератаки. В результаті атаки постраждали кілька аеропортів в Європі.

Через атаку авіакомпанії були змушені обробляти пасажирів та їх багаж вручну, використовуючи деяку допомогу зовнішніх технологій.

Агентство ЄС з кібербезпеки (ENISA) заявило, що перебої в роботі аеропортів були спричинені атакою з використанням шкідливого ПЗ-вимагача.