Аэропорт Берлина через две недели преодолел последствия масштабной кибератаки

Через две недели после кибератаки на ИТ-провайдера в Берлинском аэропорту (BER) повреждения электронной системы обслуживания пассажиров были наконец устранены.

Об этом говорится в публикации RBB 24, сообщает "Европейская правда".

ИТ-специалисты аэропорта начали в выходные проведение комплексных тестов безопасности – на данный момент они прошли успешно.

"Центральная система поставщика услуг Collins Aerospace снова работает с утра воскресенья", – сообщила пресс-секретарь BER в ответ на запрос немецкого агентства DPA.

Она добавила, что с понедельника авиакомпании будут постепенно подключаться к системе.

Стойки регистрации и выходы на посадку будут подключаться постепенно в соответствии с согласованным планом возобновления работы.

Тогда ситуация для пассажиров, которые в последнее время вынуждены были терпеть длинные очереди на регистрации, посадке и выдаче багажа, должна нормализоваться.

19 сентября поставщик услуг аэропорта стал жертвой кибератаки. В результате атаки пострадали несколько аэропортов в Европе.

Из-за атаки авиакомпании были вынуждены обрабатывать пассажиров и их багаж вручную, используя некоторую помощь внешних технологий.

Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) заявило, что перебои в работе аэропортов были вызваны атакой с использованием вредоносного ПО-вымогателя.