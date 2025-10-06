Аэропорт Берлина через две недели преодолел последствия масштабной кибератаки
Через две недели после кибератаки на ИТ-провайдера в Берлинском аэропорту (BER) повреждения электронной системы обслуживания пассажиров были наконец устранены.
Об этом говорится в публикации RBB 24, сообщает "Европейская правда".
ИТ-специалисты аэропорта начали в выходные проведение комплексных тестов безопасности – на данный момент они прошли успешно.
"Центральная система поставщика услуг Collins Aerospace снова работает с утра воскресенья", – сообщила пресс-секретарь BER в ответ на запрос немецкого агентства DPA.
Она добавила, что с понедельника авиакомпании будут постепенно подключаться к системе.
Стойки регистрации и выходы на посадку будут подключаться постепенно в соответствии с согласованным планом возобновления работы.
Тогда ситуация для пассажиров, которые в последнее время вынуждены были терпеть длинные очереди на регистрации, посадке и выдаче багажа, должна нормализоваться.
19 сентября поставщик услуг аэропорта стал жертвой кибератаки. В результате атаки пострадали несколько аэропортов в Европе.
Из-за атаки авиакомпании были вынуждены обрабатывать пассажиров и их багаж вручную, используя некоторую помощь внешних технологий.
Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) заявило, что перебои в работе аэропортов были вызваны атакой с использованием вредоносного ПО-вымогателя.