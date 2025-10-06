Информация о неизвестных дронах нарушила работу аэропорта Осло

В Норвегии из-за информации о появлении неизвестных дронов в ночь на понедельник, 6 октября, была нарушена работа аэропорта Осло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Как указано, вскоре после полуночи в полицейский участок Восточного района поступило сообщение о том, что пилот норвежского самолета, по его мнению, видел дроны во время посадки в аэропорту Осло.

Полиция направила на место сотрудников и связалась с экипажем самолета, чтобы собрать дополнительную информацию об этом наблюдении.

По имеющимся данным, в этом районе было замечено от трех до пяти дронов.

При этом в полиции заявили, что данные о появлении беспилотников в районе аэропорта пока не подтверждены.

Полиция опросила экипаж самолета и начала расследование инцидента.

NRK также получил несколько сообщений от пассажиров, которые рассказали, что самолету пришлось кружить в воздухе перед посадкой из-за возможного обнаружения беспилотников.

Появление данных о беспилотниках привело к незначительным задержкам, но ни один рейс не был перенаправлен.

Около 01:30 ночи на понедельник полиция объявила, что работа аэропорта Осло вернулась к нормальному режиму.

Напомним, аэропорт немецкого Мюнхена в пятницу вечером второй раз за последнее время закрывали из-за неизвестных дронов.

Кроме того, в пятницу вечером полиция Чехии сообщила об анонимной и непроверенной угрозе о приближении беспилотников к аэропорту Праги.

А в субботу поздно вечером воздушное пространство Литвы нарушили 25 метеозондов, которые обычно используются контрабандистами.