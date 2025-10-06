Россия по-хамски ответила на заявление Мерца об инцидентах с дронами

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в привычной для себя хамской манере ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что за рядом инцидентов с дронами может стоять Россия.

Заявление пресс-секретаря МИД РФ приводит "Коммерсант", сообщает "Европейская правда".

Мерц говорил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.

Комментируя это, Захарова заявила, что Германия завершит расследование инцидентов с дронами "в следующем веке".

"В Берлине еще с "потоками" (подрыв газопроводов "Северный поток". – Ред.) не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их взорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо", – сказала она.

Сообщалось, что поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена также приостанавливал работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

Министр обороны Борис Писториус призвал к спокойствию, несмотря на полеты неизвестных беспилотников.