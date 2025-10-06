Орбан не хочет вводить евро, потому что считает, что ЕС "разваливается"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил против внедрения в Венгрии евро как валюты, поскольку считает, что ЕС "разваливается".

Об этом Орбан заявил в интервью местному экономическому порталу EconomX, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Венгрии убежден, что его стране не стоит связывать себя более тесными отношениями с Евросоюзом.

"Венгрия не должна связывать свою судьбу с Европейским Союзом теснее, чем сейчас, и переход на евро был бы тесной возможной связью", – сказал он.

Орбан также убежден, что Европейский Союз находится в затруднительном положении, и "именно сейчас разваливается".

По его мнению, если не произойдет радикальных изменений, этот процесс продолжится, и Европейский Союз останется в прошлом.

Венгрия, которая в основном зависит от ЕС в сфере торговли и модернизировала свою экономику с помощью миллиардов евро из европейских фондов, пока не соответствует условиям для принятия евро.

Некоторые из ее соседей, включая Польшу, Чехию и Румынию, также пока остаются за пределами еврозоны.

При этом стоит отметить, что 4 июня Европейская комиссия и Европейский центральный банк окончательно одобрили вступление Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года, что сделает ее двадцать первым членом этого валютного союза.

После этого Еврогруппа, объединение министров финансов стран еврозоны, поддержала рекомендацию Совету Европейского Союза о введении евро в Болгарии.

