Премьер Франции подал в отставку, проведя на посту 27 дней

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню утром в понедельник, 6 октября, подал президенту Эмманюэлю Макрону заявление об отставке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Как указано, на посту премьера Лекорню провел 27 дней – самый короткий срок в истории Франции.

Елисейский дворец заявил, что Макрон принял заявление об отставке.

В ближайшее время Лекорню должен выступить с публичным заявлением.

Как известно, вечером 5 октября Лекорню завершил формирование своего правительства.

Новому правительству во главе с Лекорню сразу начали угрожать вотумом недоверия.

Напомним, Лекорню, который до сих пор занимался Министерством обороны, заступил на премьерский пост после вынужденной отставки Франсуа Байру.

Большинство французов не верили, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотума недоверия.