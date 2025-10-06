На Дунае перевернулась лодка с китайцами: часть до сих пор ищут

Спасатели ищут нескольких человек после того, как лодка, на борту которой находились 10 граждан Китая, перевернулась на реке Дунай на границе между Сербией и Хорватией.

Об этом сообщило в понедельник сербское государственное телевидение RTS, пишет "Европейская правда".

На лодке находились 10 китайцев и гражданин Сербии, когда та перевернулась ночью. Группа пыталась незаконно пересечь границу с членом ЕС, Хорватией, с помощью серба, который управлял лодкой.

Инцидент произошел вблизи сербского города Бачка-Паланка, примерно в 90 километрах к северо-западу от Белграда. Полиция пока не обнародовала официальное заявление.

По неофициальным данным, один человек из одиннадцати на борту погиб, хорватской полиции удалось спасти шесть человек, сербской полиции – одного человека.

Неофициально известно, что продолжаются поиски еще трех человек.

Компетентные органы объявили, что после завершения расследования опубликуют официальное заявление о причинах трагедии.

Сербия лежит на так называемом Балканском сухопутном маршруте миграции в Западную Европу. Все больше китайцев появляются в разных регионах, в частности в Центральной и Восточной Европе, где Китай в последние годы инвестирует в развитие инфраструктуры и другие проекты.

Напомним, Греция ужесточила наказание для мигрантов, которым отказали в убежище.

Германия стремится получить поддержку ЕС для создания центров возвращения мигрантов.