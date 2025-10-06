Медведєв назвав мету "дронових атак" на аеропорти та стратегічні об'єкти в Європі

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв назвав "мету" нальотів невідомих безпілотників до стратегічних об’єктів у Європі, водночас ніяк не підтверджуючи, що за цим стоїть Росія.

Як повідомляє "Європейська правда", допис з цього приводу він опублікував у своєму Telegram.

Медведєв заявив, що поява невідомих БпЛА над Європою має на меті "налякати її війною". Він оформив заяву так, що з неї не випливає визнання росіянами своєї відповідальності за ці події; утім, це подається як одна з "можливих версій" цих подій.

"Причинами цієї паніки довкола "російських дронів" може бути будь-яка з наведених причин чи їхня сукупність. Але головне не це. Головне, щоб недалекі європейці відчули на своїй шкурі, що таке загроза війни. Щоб боялись і тряслись, як отупілі тварини у стаді, яке женуть на бійню", – позловтішався Медведєв.

"Можливо, тоді вони зрозуміють, що таке війна, і відірвуть голови своїм виродкам типу Мерца й Макрона, які заробляють бабло і політичні бали на крові", – додав він.

Медведєва, як відомо, вважають "рупором" для ексцентричних заяв, які не озвучуються топпосадовцями Росії, але загалом відображають думку і настрої російської верхівки.

Як відомо, за останні тижні невідомі безпілотники двічі з'явилися біля аеропортів і стратегічних об'єктів Данії, над одним з портів Німеччини, біля військової бази у Бельгії, а також двічі зривали роботу аеропорту Мюнхена. На тлі загостреної пильності через ці інциденти з'явились і фальшиві повідомлення.

У Європі прямо не звинуватили Росію в інцидентах, але від багатьох посадовців пролунали припущення, що за цим може стояти Москва.

В МЗС РФ по-хамськи відповіли на таку заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.