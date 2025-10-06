Медведев назвал цель "дроновых атак" на аэропорты и стратегические объекты в Европе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "цель" налетов неизвестных беспилотников на стратегические объекты в Европе, при этом никак не подтверждая, что за этим стоит Россия.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение по этому поводу он опубликовал в своем Telegram.

Медведев заявил, что появление неизвестных БПЛА над Европой имеет цель "напугать ее войной". Он оформил заявление так, что из него не следует признание россиянами своей ответственности за эти события; впрочем, это подается как одна из "возможных версий" этих событий.

"Причинами этой паники вокруг "российских дронов" может быть любая из приведенных причин или их совокупность. Но главное не это. Главное, чтобы недалекие европейцы почувствовали на своей шкуре, что такое угроза войны. Чтобы боялись и тряслись, как отупевшие животные в стаде, которое гонят на бойню", – позлорадствовал Медведев.

"Возможно, тогда они поймут, что такое война, и оторвут головы своим уродам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические баллы на крови", – добавил он.

Как известно, за последние недели неизвестные беспилотники дважды появились возле аэропортов и стратегических объектов Дании, над одним из портов Германии, возле военной базы в Бельгии, а также дважды срывали работу аэропорта Мюнхена. На фоне обостренной бдительности из-за этих инцидентов появились и фальшивые сообщения.

В Европе прямо не обвинили Россию в инцидентах, но от многих чиновников прозвучали предположения, что за этим может стоять Москва.

В МИД РФ по-хамски ответили на такое заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.