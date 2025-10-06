В Литве задержали шестерых человек из-за метеозондов с контрабандными сигаретами

В Литве сообщили о задержании шестерых человек в связи с массовым пересечением границы метеозондами с контрабандными сигаретами.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Литовская пограничная служба объявила, что после массового нарушения границы метеозондами из Беларуси с контрабандой задержали 6 человек.

"Мы изъяли несколько десятков метеозондов вместе с полицией. Задержаны шесть человек. Продолжаются также дальнейшие поиски – шаров, которые приземлились, и причастных к контрабанде сигарет", – сообщил пресс-секретарь Донатас Шкарнюлис.

Он уточнил, что все задержанные являются литовскими гражданами. "Их задержали на расстоянии от границы, в пределах территории страны... Некоторых задержали на этапе транспортировки или хранения", – отметил пресс-секретарь.

Шкарнюлис отметил, что около 80% контрабанды из Беларуси в Литву сейчас перевозят по воздуху.

"Самый распространенный способ – метеозонды, но контрабанду доставляют также дронами... За этот год с использованием систем противодействия беспилотникам мы приземлили около 50 дронов (...) Что касается шаров – они поднимаются высоко, движутся быстро, не все из них можно увидеть", – пояснил он.

Спикер сказал, что не считает такой массовый прилет метеошаров гибридной атакой.

"Литва имеет дело с такой "теневой экономикой" уже длительное время. Эта сфера постоянно трансформируется. Мы прогнозировали, что это переместится в воздушное пространство. Но не предвидели распространение метеозондов... Когда готовились физические барьеры, пограничные системы мониторинга – мы готовились к дронам", – сказал он.

Напомним, поздно вечером 4 октября из Беларуси в Литву залетели 25 метеошаров с контрабандными сигаретами. 13 шаров долетели до Вильнюса, два оказались возле столичного аэропорта, что на некоторое время сорвало его работу и повлияло на 30 рейсов.

В Пограничной службе прокомментировали, что шары на этот раз залетели так далеко из-за совокупности обстоятельств: попутного ветра, плохой видимости, а также того, что запуск осуществили дальше вглубь территории Беларуси и они уже там набрали значительную высоту.

Всего за 2025 год литовские пограничники насчитали уже 501 метеозонд с контрабандой, что более чем в два раза больше, чем за весь 2024 год.

