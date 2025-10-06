Литва буде співпрацювати із МКС у захисті свідків воєнних злочинів Росії

Литва буде співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом (МКС) з метою захисту свідків, які беруть участь у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.

Про це повідомило в понеділок, 6 жовтня, Міністерство внутрішніх справ країни, передає LRT, пише "Європейська правда".

Минулого тижня уряд Литви погодився звернутися до президента країни Гітанаса Науседи з проханням уповноважити міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича підписати угоду з МКС.

Після укладення угоди уряд збереже за собою право вирішувати, чи можуть конкретні свідки МКС бути переселені до Литви.

"Угода визначає основні умови та винятки щодо того, коли і за яких обставин уряд зобов'язується переселити свідків МКС і коли він може припинити таке зобов'язання", – заявили у МКС.

Як зазначили у литовському відомстві, ця угода буде передбачати, що всі витрати, пов'язані із захистом і переселенням свідків, покриваються МКС, за винятком заробітної плати співробітників, які забезпечують захист.

Свідки, переселені в рамках програми, отримають тимчасові дозволи на проживання в Литві, а також житло, фінансові пільги та доступ до послуг з інтеграції. До них належать:

освіта, мовні та професійні курси;

медичне обслуговування;

соціальні послуги;

допомога в пошуку роботи та досягненні самодостатності.

Очікується, що угода має бути підписана 15 жовтня в Гаазі.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з незаконним вивезенням дітей з України.

МЗС Австрії нещодавно заявило, що країна готова прийняти переговори лідерів України та Росії щодо завершення війни – для цього Відень може провести консультації з Міжнародним кримінальним судом, аби узгодити питання ордера на арешт Владіміра Путіна та уникнути його затримання під час візиту.