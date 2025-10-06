Литва будет сотрудничать с МУС в защите свидетелей военных преступлений России

Литва будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) с целью защиты свидетелей, участвующих в расследовании военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Об этом сообщило в понедельник, 6 октября, Министерство внутренних дел страны, передает LRT, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе правительство Литвы согласилось обратиться к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой уполномочить министра внутренних дел Владислава Кондратовича подписать соглашение с МУС.

После заключения соглашения правительство сохранит за собой право решать, могут ли конкретные свидетели МУС быть переселены в Литву.

"Соглашение определяет основные условия и исключения относительно того, когда и при каких обстоятельствах правительство обязуется переселить свидетелей МУС и когда оно может прекратить такое обязательство", – заявили в МУС.

Как отметили в литовском ведомстве, это соглашение будет предусматривать, что все расходы, связанные с защитой и переселением свидетелей, покрываются МУС, за исключением заработной платы сотрудников, обеспечивающих защиту.

Свидетели, переселенные в рамках программы, получат временные разрешения на проживание в Литве, а также жилье, финансовые льготы и доступ к услугам по интеграции. К ним относятся:

образование, языковые и профессиональные курсы;

медицинское обслуживание;

социальные услуги;

помощь в поиске работы и достижении самодостаточности.

Ожидается, что соглашение должно быть подписано 15 октября в Гааге.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконным вывозом детей из Украины.

МИД Австрии недавно заявил, что страна готова принять переговоры лидеров Украины и России по завершению войны – для этого Вена может провести консультации с Международным уголовным судом, чтобы согласовать вопрос ордера на арест Владимира Путина и избежать его задержания во время визита.