Словакия анонсировала пакет военной поддержки для Украины

В правительстве Словакии впервые со времени возвращения к власти Роберта Фицо анонсировали новый пакет военной поддержки для Украины.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.

"С большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине", – сказал Калиняк.

Кроме того, он отметил, что во время переговоров в Киеве обсудит возможные проекты для расширения оборонного сотрудничества.

Калиняк также сообщил, что во время недавней встречи словацкого премьер-министра Роберта Фицо с президентом Украины Зеленским оборонное сотрудничество определили одной из ключевых тем будущего межправительственного заседания.

Напомним, в начале полномасштабной войны тогдашнее правительство Словакии одним из первых в Европе начало предоставлять Украине значительную военную помощь – в частности, системы ПВО С-300 и советские истребители.

После возвращения к власти Роберта Фицо прямая военная помощь для Украины прекратилась, а в отношении тогдашних должностных лиц начали расследование из-за этих решений.

В то же время оборонное сотрудничество не прекратилось. У Фицо считают, что запрещать словацким компаниям продавать Украине оружие было бы лицемерно.