Словаччина зацікавлена у нових оборонних проєктах з Україною

В уряді Словаччини зацікавлені у нових оборонних проєктах з Україною, попри непрості відносини між країнами з часу повернення до влади Роберта Фіцо та його проросійську риторику.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це сказав віцепрем’єр та міністр оборони Роберт Каліняк.

У промові на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві Каліняк зазначив, що український оборонний досвід є "унікальним і буквально випробуваним у вогні".

"Ми відкриті до інвестицій у спільні оборонні проєкти по обидва боки словацько-українського кордону. Тому я включив до своєї делегації кількох представників словацької оборонної промисловості. Вони тут, щоб провести переговори зі своїми українськими колегами щодо конкретних проєктів для посилення нашої співпраці", – сказав він.

За словами міністра, Україна показала світові, наскільки ефективними можуть бути інноваційні рішення у захисті свого суверенітету та збереженні незалежності.

"Ця стійкість, заснована на інноваціях, є натхненням для всіх нас. Ми своєю чергою пропонуємо наші можливості у сфері боєприпасів, інженерії, розмінування, хімічного виявлення, непрямого вогню, спеціального виробництва та багатьох інших галузях", – наголосив Каліняк.

Зазначимо, активна співпраця між ВПК України та Словаччини почалася ще у перший рік повномасштабної війни.

За словами міністра оборони, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Словаччина в 15 разів збільшила потужності з виробництва артилерійських боєприпасів.

"Крім того, ми втричі збільшили виробництво систем непрямого вогню. Я дуже щасливий і радий бачити тут своїх шановних колег з Данії та спільний проєкт з постачання 16 повністю автоматичних гаубиць Zuzana ми щойно завершили, за кілька тижнів", – наголосив Каліняк.

Раніше в уряді Словаччини заявили, що забороняти словацьким компаніям продавати Україні зброю було б лицемірно.

Нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував засідання урядів України та Словаччини, на якому Київ запропонує Угорщині та Словаччині допомогу в альтернативних постачаннях енергоносіїв, щоб відмовитися від російських енергоресурсів.