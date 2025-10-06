Президент Чехії розповів про перші консультації з партіями після перемоги Бабіша

Президент Чехії Петр Павел розповів про підсумки перших консультацій з політичними силами, які за результатами парламентських виборів будуть представлені у Палаті депутатів.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Павел сказав, що бачить передумови для формування коаліції з трьох політсил. У понеділок він говорив з лідером популістів "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамурою та лідером "Автомобілістів" Петром Мачинкою, а також лідером Піратської партії Зденеком Гржибом, який налаштований йти в опозицію.

"Очевидно, що є інтерес до трипартійного коаліційного уряду", – зазначив Петр Павел.

За його словами, нові консультації можуть початися або за ініціативи партій, або якщо переговори між переможцями виборів ANO та SPD й "Автомобілістами" зайдуть у глухий кут.

Окамура зі свого боку зазначив, що його партія зацікавлена бути в уряді.

"Ми хотіли б мати принаймні одне міністерство, краще два, можливо три. Побачимо, це залежить від переможця виборів", – прокоментував він.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня найбільше голосів здобула популістська партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO, з результатом 34.5%. Цього недостатньо для самостійного формування уряду. У разі об’єднання з "Автомобілістами" та SPD коаліція матиме у парламенті 108 мандатів з 200.

