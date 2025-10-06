Президент Чехии рассказал о первых консультациях с партиями после победы Бабиша

Президент Чехии Петр Павел рассказал об итогах первых консультаций с политическими силами, которые по результатам парламентских выборов будут представлены в Палате депутатов.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Павел сказал, что видит предпосылки для формирования коалиции из трех политсил. В понедельник он встретился с лидером популистов "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамурой и лидером "Автомобилистов" Петром Мачинкой, а также лидером Пиратской партии Зденеком Гржибом, который настроен идти в оппозицию.

"Очевидно, что есть интерес к трехпартийному коалиционному правительству", – отметил Петр Павел.

По его словам, новые консультации могут начаться либо по инициативе партий, либо если переговоры между победителями выборов ANO и SPD и "Автомобилистами" зайдут в тупик.

Окамура со своей стороны отметил, что его партия заинтересована быть в правительстве.

"Мы хотели бы иметь по крайней мере одно министерство, лучше два, возможно три. Посмотрим, это зависит от победителя выборов", – прокомментировал он.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Чехии 3-4 октября наибольшее количество голосов получила популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO, с результатом 34,5%. Этого недостаточно для самостоятельного формирования правительства. В случае объединения с "Автомобилистами" и SPD коалиция будет иметь в парламенте 108 мандатов из 200.

Подробно об итогах чешских выборов и последствиях для Украины – в статье Неприятно, но не катастрофа.