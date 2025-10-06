Разведка Британии объяснила, зачем в России хотят проводить призыв круглый год

Решение российских властей разрешить призыв в течение всего года может быть связано с желанием отвлечь чрезмерное внимание населения от этого процесса.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки в понедельник.

В сообщении указано, что с 1 октября в России началась осенняя кампания призыва, которая продлится до 31 декабря и должна охватить 135 тысяч мужчин.

"Весной 2025 года в армию было призвано 160 тысяч человек. Для сравнения: осенью 2024 года было призвано 133 тысячи, а весной 2024 года – 150 тысяч", – говорится в обзоре.

Британская разведка также упоминает, что в конце сентября Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который позволяет проводить призыв в течение всего года, а не только весной и осенью.

"Это, вероятно, обеспечит постоянный приток призывников в российскую армию. Хотя это позволит распределить процессы, предшествующие призыву, в течение всего года, существует реальная вероятность, что это изменение также повысит уровень безразличия населения к этому процессу", – говорится в обзоре.

Отдельно там рассказывается, что Россия, "как правило", не отправляет призывников в Украину, но те участвовали в боевых действиях в Курской области России после вторжения туда украинских сил в августе 2024 года.

