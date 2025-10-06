Фон дер Ляєн: Путін радіє, що має "покірних союзників в Європі", які сіють розбрат у ЄС

Керівник Кремля Владімір Путін зневажає Європейський Союз, хоче похитнути його єдність та має союзників у ЄС, які допомагають йому створювати "тріщини у європейській будівлі".

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дебатів у Європарламенті щодо вотуму недовіри Єврокомісії 6 жовтня.

Фон дер Ляєн переконана, що Путін через своїх "покірних союзників", хоче розколоти Євросоюз зсередини.

"Погляньте на те, що сталося минулого тижня в Сочі, коли Путін виголосив свою щорічну промову на форумі "Валдай". Його слова варто уважно слухати. Він знову поклав провину за свою війну агресії в Україні на Європу", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона звернула увагу на те, що Путін "хизувався тим, що назвав "тріщинами в європейській будівлі".

"Він (Путін – "ЄП") не приховує своєї зневаги до нашого Союзу й до його засад. І не приховує радості від того, що його покірні союзники в Європі допомагають йому у цій справі", – переконана президентка Єврокомісії.

Вона зауважила, що "це – найстаріший трюк у політичній книзі: посіяти розбрат, поширити дезінформацію, знайти винного".

Усе це для того, щоб європейці стали один проти одного, щоб ми ослабили свою пильність, сперечаючись між собою, щоб підважити нашу рішучість і стійкість. Це – пастка. І ми просто не можемо в неї потрапити", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок, 6 жовтня, Європарламент проводить дебати щодо вотуму недовіри чинному складу Єврокомісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн – на вимогу депутатських груп "Ліві" та "Патріоти за Європу".

Голосування за вотум недовіри відбудеться у четвер, 9 жовтня, о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, 10 липня Європарламент вже не підтримав вотум недовіри Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн, ініційований румунськими ультраправими.

З початку другого терміну Урсули фон дер Ляєн у грудні 2024 року, Єврокомісію критикують за недостатню відкритість.