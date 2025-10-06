Фон дер Ляйен: Путин радуется, что у него есть "покорные союзники в Европе", сеющие раздор в ЕС

Глава Кремля Владимир Путин презирает Европейский Союз, хочет пошатнуть его единство и имеет союзников в ЕС, которые помогают ему создавать "трещины в европейском здании".

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", заявила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте по вотуму недоверия Еврокомиссии 6 октября.

Фон дер Ляйен убеждена, что Путин через своих "покорных союзников" хочет расколоть Евросоюз изнутри.

"Посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, когда Путин произнес свою ежегодную речь на форуме "Валдай". Его слова стоит внимательно слушать. Он снова возложил вину за свою войну агрессии в Украине на Европу", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она обратила внимание на то, что Путин "хвастался тем, что назвал "трещинами в европейском здании".

"Он (Путин – "ЕП") не скрывает своего презрения к нашему Союзу и его основам. И не скрывает радости от того, что его покорные союзники в Европе помогают ему в этом деле", – убеждена президентка Еврокомиссии.

Она отметила, что "это – самый старый трюк в политической книге: посеять раздор, распространить дезинформацию, найти виновного".

"Все это для того, чтобы европейцы стали друг против друга, чтобы мы ослабили свою бдительность, споря между собой, чтобы подорвать нашу решимость и устойчивость. Это – ловушка. И мы просто не можем в нее попасть", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник, 6 октября, Европарламент проводит дебаты по вотуму недоверия действующему составу Еврокомиссии во главе с президенткой Урсулой фон дер Ляйен – по требованию депутатских групп "Левые" и "Патриоты за Европу".

Голосование по вотуму недоверия состоится в четверг, 9 октября, в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, 10 июля Европарламент уже не поддержал вотум недоверия Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен, инициированный румынскими ультраправыми.

С начала второго срока Урсулы фон дер Ляйен в декабре 2024 года, Еврокомиссию критикуют за недостаточную открытость.