Кипрские министры перестали ездить на электрокарах, закупленных пару месяцев назад

На Кипре министры постепенно отказываются от электрокаров, которые были закуплены в июне с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Электрокары Hyundai Ioniq 6 были поставлены правительству Кипра в июне в рамках правительственной программы модернизации автопарка и уменьшения его воздействия на окружающую среду.

Всего Кипр приобрел 24 автомобиля стоимостью 1,22 миллиона евро каждый, а также установил 24 зарядные станции возле правительственных зданий.

По крайней мере несколько кипрских министров, однако, отказались их использовать, ссылаясь на "ограниченный пробег, недостаточную сеть зарядных станций и технические проблемы".

Некоторые чиновники отметили, что автомобили "не удовлетворяли транспортные потребности для поездок за пределы городских районов или для частых поездок в течение одного дня".

Пока неясно, что станет с электромобилями, которые не будут использовать.

Напомним, в Норвегии в 2024 году 90% приобретенных новых авто составляли электромобили.

В Германии потребители также отдают предпочтение электрокарам и "гибридам".