Російські літаки тричі потрапили під супровід НАТО у Балтії

Минулого тижня винищувачі, що патрулюють повітряний простір НАТО в країнах Балтії, тричі злітали для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, передає LRT, пише "Європейська правда".

Минулого вівторка, 30 вересня, винищувачі НАТО вилетіли для супроводу двох транспортних літаків AN-12, які рухалися з материкової Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір.

Літаки мали увімкнені радіолокаційні транспондери, але не мали планів польоту, підтримуючи лише радіозв'язок із Регіональним центром управління польотами (RSVS).

Того ж дня літаки НАТО ідентифікували транспортний АН-72 із увімкненими транспондерами та зв’язком із RSVS, а також чотири СУ-30 і два МІГ-31 із Калінінграда, які не мали транспондерів, планів польоту та радіозв’язку.

Крім того, як зазначається, винищувачі НАТО супроводили один Су-35 та ідентифікували тактичний розвідувальний літак Су-24, який 1 жовтня літав без транспондера, плану польоту та радіозв’язку.

Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії і передбачає постійний контроль повітряного простору регіону.

Нагадаємо, 19 вересня в районі острова Вайндлоо в естонський повітряний простір без дозволу увійшли три російські винищувачі МіГ-31 і перебували там близько 12 хвилин. Для їх супроводу в повітря були підняті фінські, а також шведські винищувачі.

ЗМІ повідомляли, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.

2 жовтня командувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Андрус Мерило заявив, що було б стратегічною помилкою збивати російські винищувачі, які порушили естонський повітряний простір.