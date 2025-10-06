Российские самолеты трижды попали под сопровождение НАТО в Балтии

На прошлой неделе истребители, патрулирующие воздушное пространство НАТО в странах Балтии, трижды взлетали для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, передает LRT, пишет "Европейская правда".

В прошлый вторник, 30 сентября, истребители НАТО вылетели для сопровождения двух транспортных самолетов AN-12, которые двигались из материковой России в Калининградскую область через международное воздушное пространство.

Самолеты имели включенные радиолокационные транспондеры, но не имели планов полета, поддерживая только радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVS).

В тот же день самолеты НАТО идентифицировали транспортный АН-72 с включенными транспондерами и связью с RSVS, а также четыре СУ-30 и два МИГ-31 из Калининграда, которые не имели транспондеров, планов полета и радиосвязи.

Кроме того, как отмечается, истребители НАТО сопроводили один Су-35 и идентифицировали тактический разведывательный самолет Су-24, который 1 октября летал без транспондера, плана полета и радиосвязи.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии и предусматривает постоянный контроль воздушного пространства региона.

Напомним, 19 сентября в районе острова Вайндлоо в эстонское воздушное пространство без разрешения вошли три российских истребителя МиГ-31 и находились там около 12 минут. Для их сопровождения в воздух были подняты финские, а также шведские истребители.

СМИ сообщали, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что НАТО готов ответить на следующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.

2 октября командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило заявил, что было бы стратегической ошибкой сбивать российские истребители, нарушившие эстонское воздушное пространство.