Більшість французів вважають Макрона винним у нинішній політичній кризі

Французькі громадяни покладають на президента Емманюеля Макрона головну відповідальність за відставку премʼєр-міністра Себастьєна Лекорню.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування Odoxa-BackBone Consulting на замовлення Le Figaro.

57% опитаних французів вважають Макрона "повністю відповідальним" за відставку Лекорню, а ще 30% – частково відповідальним.

Помітно менше респондентів покладають повну відповідальність на парламентську більшість Франції (37%) і самого Лекорню (34%). 32% вважають, що повністю відповідальна парламентська опозиція.

Опитування зʼявилось на тлі закликів до відставки президента Франції, а також запланованого розгляду його імпічменту в парламенті.

