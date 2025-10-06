Большинство французов считают Макрона виновным в нынешнем политическом кризисе

Французские граждане возлагают на президента Эммануэля Макрона главную ответственность за отставку премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Odoxa-BackBone Consulting по заказу Le Figaro.

57% опрошенных французов считают Макрона "полностью ответственным" за отставку Лекорню, а еще 30% – частично ответственным.

Заметно меньше респондентов возлагают полную ответственность на парламентское большинство Франции (37%) и самого Лекорню (34%). 32% считают, что полностью ответственна парламентская оппозиция.

Опрос появился на фоне призывов к отставке президента Франции, а также запланированного рассмотрения его импичмента в парламенте.

