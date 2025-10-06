Топсуд Чехії: доходи, отримані від проституції, підлягають оподаткуванню

Верховний адміністративний суд Чехії у юридичній думці у справі про проституцію стверджує, що доходи від такої діяльності повинні оподатковуватись.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Суд розглядав касаційну скаргу фінансового управління, яке нарахувало жінці, яка заробляла на проституції, податок у розмірі близько 1,8 мільйона крон за дворічний період.

Жінка оскаржила податок в Окружному суді в Остраві, який став на її бік. Суд зокрема пояснив свою позицію тим, що предметом податку на доходи не можуть бути доходи, отримані "діяльністю, яка суперечить добрим звичаям".

Фінансове управління оскаржило рішення окружного суду у Верховному адміністративному суді, який став на його бік.

"Закон про податки на доходи базується на припущенні, що оподатковуються всі доходи, якщо вони не виключені законом з об'єкта оподаткування або не звільнені від податку. Однак закон прямо не виключає і не звільняє від оподаткування доходи від проституції", – зазначив суд.

Він також вказав, що чинне законодавство Чехії не визначає проституцію як кримінальний злочин, на відміну від супутніх явищ – сутенерство, торгівля людьми тощо.

У результаті Верховний адміністративний суд Чехії повернув справу в окружний суд, який тепер має повторно розглянути її у світлі нових висновків.

Кримінальний кодекс Чехії забороняє організовану проституцію, а саме шляхом встановлення кримінальної відповідальності за сутенерство та торгівлю людьми. Сама проституція, однак, не є кримінальним злочином: законодавство її не дозволяє, але й не забороняє.

У Чехії кілька років тому пропонували легалізувати проституцію, стверджуючи, що це допоможе забезпечити права секс-працівницям.

Раніше цього року ЗМІ стверджували, що тоді кандидат у президент Польщі, а нині – президент Кароль Навроцький у часи роботи охоронцем готелю допомагав гостям замовляти секс-працівниць.