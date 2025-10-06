Топ-суд Чехии: доходы, полученные от проституции, подлежат налогообложению

Верховный административный суд Чехии в юридическом заключении по делу о проституции утверждает, что доходы от такой деятельности должны облагаться налогом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Суд рассматривал кассационную жалобу финансового управления, которое начислило женщине, зарабатывавшей на проституции, налог в размере около 1,8 миллиона крон за двухлетний период.

Женщина обжаловала налог в Окружном суде в Остраве, который встал на ее сторону. Суд, в частности, объяснил свою позицию тем, что предметом налога на доходы не могут быть доходы, полученные "деятельностью, которая противоречит добрым обычаям".

Финансовое управление обжаловало решение окружного суда в Верховном административном суде, который встал на его сторону.

"Закон о налогах на доходы основан на предположении, что облагаются налогом все доходы, если они не исключены законом из объекта налогообложения или не освобождены от налога. Однако закон прямо не исключает и не освобождает от налогообложения доходы от проституции", – отметил суд.

Он также указал, что действующее законодательство Чехии не определяет проституцию как уголовное преступление, в отличие от сопутствующих явлений – сутенерство, торговля людьми и т.д.

В результате Верховный административный суд Чехии вернул дело в окружной суд, который теперь должен повторно рассмотреть его в свете новых выводов.

Уголовный кодекс Чехии запрещает организованную проституцию, а именно путем установления уголовной ответственности за сутенерство и торговлю людьми. Сама проституция, однако, не является уголовным преступлением: законодательство ее не разрешает, но и не запрещает.

В Чехии несколько лет назад предлагали легализовать проституцию, утверждая, что это поможет обеспечить права секс-работниц.

Ранее в этом году СМИ утверждали, что тогда кандидат в президенты Польши, а ныне – президент Кароль Навроцкий во время работы охранником отеля помогал гостям заказывать секс-работниц.